Oppositieleider Congo wil hertelling stemmen

De Congolese oppositieleider Martin Fayulu heeft bij het Constitutionele Hof officieel bezwaar aangetekend tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Hij wil dat de stemmen handmatig opnieuw worden geteld.

De verkiezingen van 30 december werden onverwacht gewonnen door Felix Tshisekedi terwijl oppositiekandidaat Fayulu in de peilingen de meeste kiezers achter zich had. Op de verkiezingsdag zelf constateerden de 40.000 waarnemers bij de stemlokalen dat Fayulu overtuigend had gewonnen.

Akkoordje

Maar volgens de officiƫle verkiezingsuitslag werd hij met 34 procent van de stemmen tweede. Tshisekedi kreeg 38 procent van de stemmen. Volgens zijn eigen aanhang kreeg Fayulu bij de verkiezingen 60 procent van de stemmen, terwijl Tshisekedi bleef steken op 18 procent.

Ze vinden dat alles erop wijst dat er is gefraudeerd en dat Tshisekedi en de vertrekkende president Joseph Kabila het op een akkoordje hebben gegooid om te voorkomen dat Fayulu de verkiezingen zou winnen.

Niet veel zin

Fayulu denkt niet dat het veel verschil zal maken dat hij beroep heeft aangetekend, want het Constitutionele Hof zit vol met aanhangers van Kabila. Maar hij wil zijn tegenstanders geen kans geven om te zeggen dat hij niet volgens de wet heeft gehandeld.

Tientallen aanhangers van Fayulu verzamelden zich vandaag bij zijn huis om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Toen de veiligheidsdiensten verschenen, vluchtten ze het gebouw binnen. Fayulu zegt dat hij bang is voor geweld als de kiescommissie niet naar buiten komt met de echte cijfers.