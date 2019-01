'Binnenkomen met een hengst van 1000 euro, vertrekken met een hengst van 2 ton'

Om officieel geregistreerd te worden in het stamboek, moeten paarden aan een hele lijst voorwaarden voldoen. Van de ongeveer 300 hengsten die jaarlijks worden aangemeld, krijgt uiteindelijk slechts een handjevol z'n dekbrevet. In 2017 kwamen er maar vier nieuwe dekhengsten door de selectie.

Röntgenfoto en spermakwaliteit

De jury kijkt naar hoe de hengst eruitziet, bouw, beenwerk, beweging, draf en galop. "Vooral het uiterlijk is belangrijk, de specifieke kenmerken van het Friese paard", vertelt Marijke Akkerman van de organisatie. "Gitzwart haar, een mooie gebogen hals, veel manen, een dikke staart en sokken. De dieren bewegen mooi en hebben verheven gangen." Ook worden röntgenfoto's van de paarden gemaakt en de spermakwaliteit getest.

De eerste keuring voor deze editie was afgelopen november. Van de 300 aangemelde dieren bleven er toen negentig over. Gisteren waren dat er nog zestig.

Wat Bouma betreft, mogen er best wat meer hengsten worden doorgelaten: "Uiteindelijk is het toch de fokker die beslist met welke hengst hij wil dekken. Vaak is dat ook heel gevoelsmatig. Maar wie bepaalt, dat blijft een grijs gebied. Dat moet je ook loslaten, anders heb je geen leven."

Door de Hengstenkeuring komen, is overigens geen garantie voor succes. De hengst wordt vervolgens nog 70 dagen onderzocht in het Hippisch Centrum om te kijken hoe goed het dier onder het zadel en voor de kar is. Er wordt gekeken naar karakter, instelling en de aanleg voor sport en arbeid. Alles moet uitmuntend zijn.

Maar uiteindelijk gaat het erom dat het nageslacht goed is, zodat fokkers enthousiast worden, meent Bouma. "Je moet zo'n hengst goed in de markt zetten. Als de eerste veulens geboren worden, is het spannend hoe dat uitpakt. Pakt het goed uit, dan zet je foto's op internet en raken steeds meer mensen geïnteresseerd. Dan brengt de hengst ook z'n geld op."

Hoewel het fokken van deze toppers zeker een lucratieve business is, gaat veel van het geld direct terug naar de stallen: "Ik heb een heel team van mensen achter me. De beste ruiters, de beste hoefsmeden. Het gaat erom almaar de beste dieren te selecteren, de beste veulens te kopen. Uiteindelijk blijven er dan één of twee over die het geld binnenbrengen."