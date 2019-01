Nederlandse trucker verdacht van doodrijden demonstrant in geel hesje

Een 56-jarige Nederlandse vrachtwagenchauffeur wordt verdacht van de dood van een demonstrant in een geel hesje bij de Belgische plaats Visé. Dat meldt het Belgisch parket op een persconferentie.

Gisteravond werd de 50-jarige demonstrant geraakt door een vrachtwagen die niet stopte bij een blokkade op de E25 vlak over de grens met België in de richting van Maastricht. De vrachtwagen had een Nederlands kenteken.

De vrachtwagen werd vandaag leeg teruggevonden op een parkeerplaats bij Tilburg. De chauffeur is voortvluchtig. Er is een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Opzet

Gisteren was het nog onduidelijk of de vrachtwagenchauffeur de betoger opzettelijk aanreed, maar het Openbaar Ministerie in Luik gaat inmiddels niet meer uit van een ongeluk.

Volgens één getuige heeft de chauffeur het slachtoffer voor de aanrijding gezien, maar is toch doorgereden. De chauffeur wordt beschuldigd van dood door schuld.

Nog niet alle getuigen zijn gehoord. In totaal waren er zo'n 20 mensen getuige van de aanrijding.