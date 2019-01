Doden bij frontale botsing Zweden

Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een personenbus in het noorden van Zweden zijn zes mensen om het leven gekomen. Een persoon raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op een provinciale weg, bij een bocht waar vaker ongelukken gebeuren. Een truck van het Zweedse mijnbouwbedrijf Kaunis Iron botste in de buurt van de grens met Finland frontaal op een busje, dat in een sloot belandde.

Zes van de zeven inzittenden van het busje kwamen om het leven. Een inzittende raakte lichtgewond en werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet zaten er uitsluitend buitenlanders in de minibus. Ze zouden niet uit Scandinavische landen afkomstig zijn.