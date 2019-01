Lof voor (bijna) zoutloze winterstamppot

De lekkerste stamppot hoeft niet zout te zijn. Dat bewijst kok Robert Kramer uit Lomm (L). Hij viel op de horecavakbeurs Horecava in de prijzen met zijn winter wonderland-stamppot van pompoen, bleekselderij, granaatappel én minder dan twee gram zout. De wedstrijd voor de lekkerste stamppot was uitgeschreven door Koninklijke Horeca Nederland en de Nierstichting.

Gezien de grote schade die zout kan toebrengen aan de nieren, probeert de Nierstichting de consumptie daarvan terug te brengen. "Op dit moment eten we ongeveer een kilo zout te veel per jaar. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade. Te veel aan zout heeft hier een belangrijk aandeel in. Minder zout helpt nierschade voorkomen", zegt Tom Oostrom van de Nierstichting in het vakblad Misset Horeca.

Fetakaas, chili en komijn

De Nierstichting maakt afspraken over zoutgebruik met bakkers, supermarkten en bedrijven zoals Unilever. Maar is sinds deze week ook samen met KHN organisator van de eerste Lekkerste Wedstrijd Stamppot met minder zout.

Kramer, die werkt voor een cateringbedrijf, won overtuigend. Zijn winter wonderland-stamppot bestaat niet alleen uit pompoen, bleekselderij en granaatappel, meldt 1Limburg: fetakaas zorgt voor een zout smaakje, hazelnootjes maken het gerecht krokant en chili, komijn en koriander zorgen dat het niet te flauw is.