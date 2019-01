Problemen met wifi in vliegtuigen, 'en dat duurt nog wel even'

Bijna overal hebben we tegenwoordig toegang tot snel internet, maar op kilometers hoogte in de lucht loopt het nog niet zo'n vaart. Een wifiverbinding in een vliegtuig is vaak sloom, duur en in veel gevallen zelfs helemaal niet mogelijk. Vliegtuigfabrikanten Airbus en Boeing hebben namelijk moeite met het inbouwen van wifi in oudere toestellen.

Luchtvaartmaatschappijen zoals KLM zijn daar de dupe van. Of elke reiziger op korte termijn in de lucht kan mailen, Facebooken of Instagrammen is daarom maar zeer de vraag.