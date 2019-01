Gesloten en stil: ontvoerder 13-jarig meisje leidde teruggetrokken bestaan

Donderdag klampte Jayme Closs op straat in het dorpje een vrouw aan die haar hond aan het uitlaten was. Ze was vermist sinds haar ouders 88 dagen geleden waren vermoord in het plaatsje Barron, op zo'n 100 kilometer van Gordon.

De vrouw herkende Jayme van de beelden die de politie van haar had verspreid. Het meisje was mager en vervuild. De vrouw belde meteen aan bij het dichtstbijzijnde huis, waar Kristin Kasinskas de deur opende.

'Aardige, stille jongen'

Toen Jayme de naam van Patterson noemde als haar ontvoerder herinnerde Kasinskas zich vaag een gezicht. De wetenschapsdocente had in de onderbouw van de middelbare school les aan hem gegeven.

Patterson was volgens haar geen opvallende leerling. "Het was een vriendelijke, stille jongen", zei Kasinskas tegen de krant Star Tribune. "Erg slim, ook."

Een andere oud-docent, Jean Serum, sprak tegenover de Milwaukee Journal Sentinel met soortgelijke woorden over hem: "Hij was een goede leerling".

Patterson deed op school onder meer mee aan quizcompetities. Een oud-klasgenoot zei dat hij een aardige jongen was, maar weinig vrienden had omdat hij zo gesloten en stil was.

Na één dag ontslag

In mei 2015 haalde Patterson zijn diploma. Drie jaar jaar geleden solliciteerde hij in Barron bij een bedrijf dat kalkoenproducten fabriceert.

Hij werd aangenomen, maar een dag later nam hij alweer ontslag. Patterson had de directeur van het filiaal gezegd dat hij ging verhuizen. Bij het bedrijf werkten ook de ouders van Jayme Closs. De politie heeft geen aanwijzingen dat Patterson de ouders van Closs kende.

Het is onduidelijk wat zich in de jaren daarna heeft afgespeeld in zijn leven. Volgens buurtgenoten hebben de ouders van Patterson Gordon inmiddels verlaten, maar is het afgelegen, houten huisje waar Patterson opgroeide en waar hij Closs gevangen hield nog wel in bezit van het gezin.

Alleen Patterson en zijn broer zouden af en toe nog te vinden zijn in het huis, hoewel de directe buren geen idee hadden dat Patterson er permanent woonde. Ze zagen hem nooit.

Broer had strafblad

Tijdens zijn arrestatie was Patterson volgens de politie werkloos, had hij geen strafblad en was hij in de staat Wisconsin geen enkele keer in aanraking gekomen met de politie.

Dat gold niet voor zijn broer. Die werd in 2013 als 18-jarige veroordeeld voor aanranding van een 15-jarig meisje.

Over het motief van Patterson is vooralsnog weinig duidelijk. Wel had hij zijn actie goed voorbereid, zegt de politie. Hij had onder meer zijn hoofd kaalgeschoren, zodat in het ouderlijk huis van Closs geen haren van hem te vinden zouden zijn.

Patterson werd aangehouden, een kwartier nadat Closs zijn auto had omschreven tegenover de politie. Een patrouillerende agent zag hem rondrijden. Mogelijk was Patterson op zoek naar de ontsnapte Closs.