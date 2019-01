Optreden stadswacht leidt tot taxistaking Den Bosch

Zo'n honderdvijftig taxichauffeurs in Den Bosch hebben vannacht het werk neergelegd nadat een van hen in conflict was geraakt met een stadswacht. Tot grote ergernis van de bewoners trokken de chauffeurs luid toeterend door de binnenstad. Pas na 04.00 keerde de rust in Den Bosch weer.

Het conflict ontstond om 22.53 uur gisteravond toen een taxichauffeur parkeerde op de Visstraat, midden in het uitgaansgebied. Officieel is dat pas om 23.00 uur toegestaan. Reden voor een stadswacht om de chauffeur op de bon te slingeren.

Een paar minuten later liep het uit de hand, zegt Ayhan Uluman van de Bossche Regionale Taxicentrale bij Omroep Brabant. "Daarna, dus na 23.00 uur, wilde er een klant bij de taxichauffeur instappen, maar de handhaver verbood dat. Toen ging het mis. We hebben het als taxichauffeurs al moeilijk, en dan pakt zo'n handhaver ook nog klanten af."

Rotte appels of oplichters

Volgens Uluman botert het al langer niet tussen handhavers en taxichauffeurs. "Wij houden ons netjes aan alle gemeenteregels. We willen zelf ook geen rotte appels of oplichters. Maar de stadswachten houden zich vanaf hun kant niet aan de afspraken met de gemeente."

In plaats van passagiers op te pikken, stonden veel taxichauffeurs vannacht langdurig bij het station. Rond 01.45 uur trokken ze luid toeterend door de stad.

Poolshoogte

Wethouder Huib van Olden, die toch in de stad was, hoorde de taxichauffeurs toeteren en besloot poolshoogte te nemen. "Ik heb hen aangehoord en ben met hen in gesprek gegaan. Als er iets schuurt, moeten we dat over en weer onder ogen zien. We hebben afgesproken dat ik hun problemen maandag met mijn collega's zal gaan bespreken", zegt hij bij Omroep Brabant.

De staking was rond 02.30 uur voorbij. De politie was aanwezig, maar greep verder niet in.