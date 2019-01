'Wereldjongerendagen in Panama lijken een beetje op Koningsdag'

Panama staat over anderhalve week in het teken van de Wereldjongerendagen, het driejaarlijkse katholieke evenement voor jongeren. Vandaag al stappen de eerste Nederlanders in het vliegtuig naar het Midden-Amerikaanse land om zich daarop voor te bereiden.

"We hebben een voorprogramma in het binnenland van Panama, waarbij we de 'dagen van het bisdom' hebben", legt organisator Bob Wegkamp uit in het NOS Radio 1 Journaal. "We slapen in tweetallen bij Panamezen. Zij ontvangen ons in hun huis. En eigenlijk is dit een ontmoeting met de cultuur van het land dat de Wereldjongerendagen organiseert. Zij laten hun cultuur, hun gebruiken en hun geloof zien."

Kleiner evenement

Wegkamp reist met in totaal 130 Nederlandse katholieke jongeren af naar Panama, waar in totaal 800.000 jongeren worden verwacht. Een vast onderdeel van de dagen is een mis met paus Franciscus.

"Drie jaar geleden was ik er in het Poolse Krakau ook bij", zegt Wegkamp. Toen kwamen er meer dan twee miljoen mensen op het evenement af, maar dat was in de zomer. "Vanwege het klimaat in Panama is het nu in januari. Dat is voor veel mensen minder handig. En Panama is lastiger te bereiken."