In een bakkerij in de Rue de Trévise in het centrum van Parijs is vanochtend een zware explosie geweest. De pui van het pand is volledig weggeblazen.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de ontploffing, die rond 09.00 uur plaatsvond. Er zouden gewonden zijn gevallen, meldt Le Figaro.