Spoor voorlopig gestremd bij Leeuwarden

Treinreizigers tussen Leeuwarden en Groningen moeten nog tot laat in de middag rekening houden met vertragingen door de botsing van gisteravond. Door het ongeluk raakte de overweg zwaar beschadigd.

Een woordvoerder van ProRail zegt tegen Omrop Fryslân dat het spoor beschadigd is en de volledige overweginstallatie moet worden vervangen. Dat zal zeker tot het einde van de middag zal duren. Tussen Leeuwarden en Hurdegaryp worden daarom bussen ingezet.

Een trein van Arriva botste gisteravond rond 20.00 uur bij een overweg op een vrachtwagen met melkpoeder. Zes mensen raakten lichtgewond, onder wie de machinist en de vrachtwagenchauffeur.

Moeilijk

De deels ontspoorde trein is afgelopen nacht terug op de rails gezet en afgevoerd. Doordat de trein tegen het perron lag en er niet veel ruimte was, was het verplaatsen van de trein een moeilijke klus.

De politie en ProRail onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De treinmachinist en de vrachtwagenchauffeur zijn aangehouden om te worden gehoord.