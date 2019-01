SpaceX ontslaat 10 procent van werknemers om af te slanken

Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk ontslaat 10 procent van de ongeveer 6000 werknemers. De redenering is dat het bedrijf gestroomlijnder moet worden om zijn ambitieuze doelen waar te kunnen.

Het bedrijf, met een geschatte waarde van 30 miljard dollar, is financieel gezond. Met de ontslagen wil het zich voorbereiden op enkele grote projecten die eraan komen.

"We willen ruimtebevoorrading blijven doen voor onze klanten, daarnaast een ruimtevaartuig ontwikkelen voor een reis naar een andere planeet en wereldwijd internet vanuit de ruimte leveren. Daarom moeten we afslanken", schrijft het bedrijf over de ambities voor de komende jaren. "Er zijn eerder bedrijven failliet gegaan die maar een van deze dingen probeerden te doen."

Ruimtereis

Afgelopen week presenteerde SpaceX nog een nieuw prototype raket, Starship, waarmee Musk naar de maan en uiteindelijk Mars wil vliegen. Dat project zal naar schatting 10 miljard kosten.

Het bedrijf verdient geld met het lanceren van satellieten en de bevoorrading van het internationale ruimtestation ISS. Het ruimtevaartbedrijf doet dat met raketten die herbruikbaar zijn.

SpaceX zegt ontslagen werknemers acht weken salaris mee te zullen geven en wil hen helpen nieuw werk te vinden.