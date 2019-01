Cel voor hacker die Liberia offline haalde

Een 30-jarige Brit is door een rechtbank in Londen veroordeeld tot 2,5 jaar cel vanwege een DDoS-aanval in Liberia. Hij haalde daardoor per ongeluk het hele Afrikaanse land offline.

Een telecombedrijf had hacker Daniel Kaye voor ruim 30.000 euro ingehuurd voor een serie cyberaanvallen op een concurrent. Hij voerde in november 2016 een DDoS-aanval uit op het netwerk van dat bedrijf, door webcams die hij met een virus had overgenomen massaal het netwerk te laten bestoken.

Door de aanval kwam het internet in heel Liberia stil te liggen, de eerste keer dat een hacker een compleet land wist te ontwrichten. De aanval kostte het land tientallen miljoenen euro's, de omzet van het getroffen bedrijf Lonestar kelderde.

De Britse rechter sprak van een cynische daad door een man die zijn computertalenten beter voor andere zaken had kunnen gebruiken. Naast de Liberiaanse aanval was Kaye eerder al veroordeeld voor een aanval op Deutsche Telekom die 124.000 mensen trof en wordt hij verdacht van andere internationale DDoS-aanvallen.