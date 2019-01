Pieter is een jonge christelijke homo en steunt de Nashville-verklaring

Pieter weet dat zijn mening niet door veel mensen wordt gedeeld, maar volgens hem wordt de Nashville-verklaring verkeerd uitgelegd en gelezen. Hij snapt de felle kritiek daarom niet.

"Ik snap best dat je je aangevallen kunt voelen, maar het is maar net met welke bril je hem leest. Ik ben er juist blij mee. We krijgen opheldering over iets dat we al twintig eeuwen belijden. Het belangrijkste staat voor mij in het naschrift van het document en dat is dat er voor mensen als mij een plaats is binnen de kerk."