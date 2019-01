18 doden bij brand in illegale verslavingskliniek Ecuador

Een brand in Ecuador heeft aan zeker achttien mensen het leven gekost. Het vuur woedde in de miljoenenstad Guayaquil, in een pand waar zonder de autoriteiten dat wisten mensen met een alcohol- of drugsverslaving werden opgevangen.

De brand brak uit toen patiƫnten matrassen aanstaken als protest tegen hun leefomstandigheden in de kliniek, zegt een politiewoordvoerder tegen Ecuadoraanse media. De brandweer rukte massaal uit, maar kon niet voorkomen dat veel bewoners om het leven kwamen. Zeker acht mensen raakten gewond.

De autoriteiten kwamen er bij het blussen pas achter dat het pand fungeerde als verslavingskliniek. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Hij is volgens de regio-gouverneur nu spoorloos.