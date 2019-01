Dertig doden bij geweldsexplosie Noordoost-Mexico

Bij geweld in het noordoosten van Mexico zijn de afgelopen twee dagen zeker dertig mensen om het leven gekomen. Het gaat volgens de autoriteiten om bendegerelateerd geweld.

Het geweld begon met een vuurgevecht tussen drugscriminelen in het dorp Miguel Alemán, in de deelstaat Tamaulipas aan de grens met Texas. Daarbij vielen 24 doden. De meeste slachtoffers werden verkoold gevonden in uitgebrande terreinwagens.

Niet ver van Miguel Alemán was er later een aanval van gewapende bendeleden op een legerpost langs een snelweg. Toen zij het vuur openden, schoten militairen terug. Volgens een woordvoerder van de Mexicaanse autoriteiten kwamen vijf bendeleden en een militair om het leven.

In Tamaulipas vechten verschillende misdaadsyndicaten om de controle over illegale activiteiten. Ze zijn onder meer betrokken bij drugshandel, de smokkel van migranten en diefstal van brandstof.