Alle bergingsschepen op weg naar Waddengebied

Twee schepen die de overboord geslagen zeecontainers gaan bergen, zijn alsnog onderweg naar het Waddengebied. De berging had eigenlijk gisterochtend moeten beginnen, maar er moest nog onder meer sonarapparatuur worden geïnstalleerd.

Dat is nu gebeurd. Rond 21.00 uur zijn de schepen vanuit IJmuiden vertrokken naar de Eemsgeul, meldt Rijkswaterstaat. Een derde bergingsschip was al eerder vertrokken vanuit Noorwegen en komt waarschijnlijk ook de komende dag aan in het Waddengebied.

De eerste bestemming is een plek waar een container in de weg ligt voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat denkt dat de schepen rond het middaguur aankomen. Onduidelijk is of de berging dan direct kan beginnen. Er wordt de komende dag onstuimig weer verwacht en het is nog onbekend hoe de container erbij ligt.

Als die ene container omhoog is gehaald, moeten de andere ongeveer 270 nog niet geborgen of aangespoelde containers van het schip MSC Zoe worden geborgen. Dat wordt vermoedelijk een klus van maanden. Nog niet alle containers zijn gelokaliseerd.