Chinese maanlander en rover maken snapshots van elkaar

De lander en de rover maakten de foto's nadat Yutu-2 was wakker gemaakt. Het robotwagentje was kort nadat hij van de lander het maanoppervlak op was gereden in de slaapstand gezet om hem te beschermen tegen de hitte van de zon.

De temperatuur in de Von Kármánkrater liep afgelopen week op tot zo'n 200 graden Celsius. De rover van China's vorige maanmissie, Chang'e 3 (op de voorkant van de maan) haperde kort na de landing in 2014 door de enorme temperatuurverschillen en kon na het ontwaken uit de slaapstand niet meer rijden.

De opvolger van de rover is aangepast om een herhaling van de problemen te voorkomen. Tot nu toe gaat het goed, melden missieleiders van het Chinese maanprogramma. Yutu-2 en ook de lander en de verbindingssatelliet verkeren in stabiele toestand. China noemde de missie vandaag "een compleet succes".

De afgelopen dagen stuurden de Chinese ruimtevaartuigen nog meer bijzondere beelden door, zoals dit filmpje van de landing: