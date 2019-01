Ontvoerder van tiener Wisconsin vermoordde ouders om dochter mee te nemen

De man die in de Amerikaanse staat Wisconsin vastzit in verband met een dubbele moord en de ontvoering van een meisje, heeft afgelopen oktober de ouders van het meisje omgebracht met het enige oogmerk hun tienerdochter te kidnappen. Volgens de sheriff van Barron County had de 21-jarige man zijn actie zorgvuldig voorbereid.

De 13-jarige Jayme Closs wist gisteren aan haar ontvoerder te ontkomen. De werkloze Jake Patterson hield haar 88 dagen gevangen in een hut in een bosrijk gebied in de buurt van het plaatsje Gordon, zo'n 100 kilometer van de plaats waar hij haar had ontvoerd.

Doodsbang

Closs klampte niet ver van de boshut een vrouw aan die haar hond aan het uitlaten was. Deze vrouw, Jeanne Nutter, herkende Jayme van de beelden die de politie van haar had verspreid. Het meisje was mager en vervuild. "Ik was doodsbang", verklaarde Nutter tegen de politie, "maar ik wilde het niet laten merken. Ze gilde: help me alsjeblieft. Ik weet niet waar ik ben. Ik ben verdwaald."

Nutter nam haar mee naar mensen in de buurt. Daar vertelde Closs wat haar was overkomen en wie haar had ontvoerd. Ze zei ook dat ze Patterson voor haar ontvoering nog nooit had gezien.

Water en eten

In afwachting van de gealarmeerde politie probeerden haar redders het meisje op haar gemak te stellen en ze boden haar water en eten aan. Ze weigerde en toonde weinig emotie. Nadat de politie was gearriveerd en haar verhaal had gehoord, werd de verdachte binnen een kwartier aangehouden.

De ontdekking in oktober van de lichamen van de ouders van Closs en de verdwijning van het meisje leidden destijds tot veel commotie. Er kwamen duizenden tips bij de politie binnen. Dat leidde tot een enorme zoektocht waar zo'n tweeduizend vrijwilligers aan meededen.