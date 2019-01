Ook deze Saudische vrouwen ontvluchtten hun land met hulp van Twitter

Shahad: "Mijn vriendin Rahaf had een gewelddadige familie. Maar als vrouw kun je dan niks, want als je naar de politie gaat, dan ben jij degene die de gevangenis in draait. Vervolgens moet je voogd toestemming geven om je er weer uit te laten. Zie je hoe krom dat is? Dus als jij aangifte doet tegen je vader, is hij ook degene die moet bepalen of hij je weer komt ophalen uit de gevangenis."

Die praktijk maakt vluchten enorm moeilijk. Je kunt als vrouw niet zonder toestemming het land verlaten, dus worden vluchtpogingen zorgvuldig voorbereid. Australië is een populaire bestemming, legt Moudi uit, omdat je daarvoor online een visum kunt aanvragen. Ook Rahaf wilde in eerste instantie naar Australië. Maar om ook daadwerkelijk in een vliegtuig te kunnen stappen, moet je eerst in het buitenland zijn. Rahaf nam het vliegtuig in Koeweit, waar ze met haar vader was.

Via Turkije naar Georgië

Het verhaal van Shahad ging net even anders. "Toen ik 15 was, besloot ik te ontsnappen. Het kostte me vervolgens bijna twee jaar om dat voor te bereiden", vertelt ze. Haar kans kwam toen ze met haar ouders Turkije bezocht. Midden in de nacht nam ze een taxi en liet zich aan de andere kant van de grens afzetten, in Georgië. Met de paspoorten van haar familieleden op zak, om te voorkomen dat die haar achterna kwamen.