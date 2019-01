1 op de 8 Vlamingen niet aangesloten op riool, hoe zit dat in Nederland?

Hoe is dat in Nederland?

In Nederland ligt 150.000 kilometer riool. Dat is bijna vier keer de omtrek van de aarde. 99,9 procent van de huishoudens is aangesloten op het rioolstelsel en daarmee heeft Nederland één van de meest ontwikkelde stelsels van Europa, zegt Hugo Gastkemper. Hij is directeur van Stichting Rioned, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland.

En dat is de afgelopen decennia een miljardeninvestering geweest, zegt Peter Latjes van het vakblad 'Riolering'. "Reken maar uit: een kilometer riolering kost al gauw een miljoen euro. De Nederlandse overheid investeert al tientallen jaren enorm in het rioleringsstelsel, iets dat onze zuiderburen nog niet zo lang doen."

De investeringen vloeiden volgens Gastkemper voort uit de aandacht die er in de jaren 90 van de vorige eeuw voor schoon water was. "Hier in Nederland hadden we veel last van verontreinigd water, waardoor een groot draagvlak voor de verschoning ervan ontstond", zegt hij. "Er zijn destijds veel maatregelen genomen, zowel door de industrie als de landbouw, bedrijven en huishoudens." Bekommernis die in België niet zo breed gedragen werd. "Al met al ligt België daarom achter op Nederland."

Zomerhuisje op de Kralingse plas

Toch zijn er nog ongeveer 8000 Nederlandse huishoudens niet aangesloten op een rioolnetwerk. De voornaamste reden is dat deze Nederlanders te ver van het rioolstelsel wonen. Zij maken volgens Gastkemper het vaakst gebruik van een zogenoemde septictank, een bak waar vuil water in opgeslagen en gezuiverd wordt.