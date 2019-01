Fans reageren verbijsterd op lolly-grap Amerikaanse YouTuber

De beelden zijn opgenomen in een seksshop. Eerst is te zien hoe het kind een aantal keer probeert de kleurrijke lolly uit het schap te pakken. Even later rekent de YouTuber de lolly voor haar af. Het is niet bekend wie het meisje is. McBrooms eigen dochters zijn nog veel jonger.

De Amerikaan had blijkbaar ter plekke al in de gaten dat zijn actie niet door de beugel kon. ''Jongens, dit gaat me problemen bezorgen'', zegt de YouTuber in de lens terwijl hij met zijn hoofd schudt. "Maar ze zei dat de lolly gaat stelen als ik hem niet koop. Dus ik kan hem maar beter kopen.''

Familieman

Het filmpje is extra pijnlijk omdat McBroom zich op internet graag met zijn gezin laat zien. Op zijn YouTube-account deelt de Amerikaan uitjes met zijn vrouw Catherine en twee dochters. Het kanaal telt meer dan 15 miljoen abonnees.

McBroom deelde de omstreden beelden op Snapchat. Door mensen die de beelden hebben opgenomen belandde de video deze week op Twitter. Daar regent het kritiek. McBroom heeft niet gereageerd op de ophef.