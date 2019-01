Oceanen warmen sneller op dan gedacht

Ook blijkt uit het onderzoek dat de zeespiegel zal stijgen door uitzetting van het zeewater: warmer water neemt meer ruimte in. "Oceanen zijn echt de beste thermometer die we hebben om veranderingen op aarde te meten", zegt een van de wetenschappers tegen The New York Times.

Dat beaamt Reichart. "Op aarde merken we niet zo snel dat het veel warmer wordt. Zeker 93 procent van de opwarming wordt namelijk geabsorbeerd door de oceanen. Daarom kan je de gemiddelde toename van de temperatuur beter meten in het water."

De conclusies van de Chinese en Amerikaanse wetenschappers wijken dus af van eerdere onderzoeken. "Het is weer slecht nieuws", zegt Reichart, "maar ik snap wel wat er hier fout is gegaan. Er zijn duizenden boeien die de temperatuurstijging meten. Het is heel moeilijk om dit uit te rekenen. Het is niet zomaar een thermometer."

Gestage opwarming

Een belangrijke oorzaak van de opwarming is de uitstoot van broeikasgassen. Die gassen komen in de atmosfeer terecht en doen de temperatuur op aarde toenemen. Veruit het grootste deel van de warmte wordt opgenomen door de oceanen. Dat zorgt voor een gestage opwarming van het oceaanwater. Sinds 2000 zijn de oceanen nagenoeg ieder jaar warmer geworden.

Over het afsterven van koraal maakten we eerder deze special: