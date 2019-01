Nederlanders betrokken bij fataal busongeluk Cuba

Bij een busongeluk in het oosten van Cuba zijn zeven doden en ongeveer 30 gewonden gevallen. Zes van hen zijn in kritieke toestand. In de toeristenbus zaten ook twee Nederlanders. Die zijn ter observatie opgenomen in het ziekenhuis, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Cubaanse media denken dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor toen hij op een natte en bochtige weg een ander voertuig probeerde in te halen. Het ongeluk gebeurde op een weg tussen de steden Baracoa en Guantanamo.

Toeristen

De omgeslagen bus was van de onderneming Vía Azul, die met luxe autobussen langeafstandsritten maakt in Cuba. De maatschappij is populair bij toeristen. Naast de Nederlandse passagiers zouden ook Britten, Canadezen, Fransen en Mexicanen aan boord zijn geweest.