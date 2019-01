Vrouwenportret van Van Gogh onder de hamer

Eind februari komt een vrouwenportret van Vincent van Gogh onder de hamer bij het Britse veilinghuis Christie's. Het gaat om 'Portrait de femme: buste, profil gauche'. Het olieverfschilderij is nu nog privébezit en is twintig jaar lang niet tentoongesteld voor een groter publiek.

Van Gogh maakte het doek toen hij in de winter van 1885-1886 in Antwerpen verbleef. Volgens het veilinghuis duiden de tinten van het schilderij al op zijn latere kleurgebruik. De vrouw op het doek zou een danseres zijn geweest die de schilder in het uitgaansleven had ontmoet. Van Gogh deed het werk cadeau aan Émile Bernard, een Franse schilder waar hij goed bevriend mee was.

Het schilderij wordt samen met 24 andere werken geveild, waaronder schilderijen van de Franse impressionisten Monet en Renoir. Naar verwachting brengt het werk een kleine 90 miljoen euro op.