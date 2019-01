Raadselachtige radioflitsen uit de ruimte iets minder mysterieus

De Nederlandse onderzoekers Jason Hessels en Huib Jan van Langevelde, niet betrokken bij dit onderzoek, zijn erg enthousiast over de nieuwe waarnemingen. "Voor ons is dit enorm goed nieuws, want nu weten we weer iets meer", zegt Van Langevelde.

"Het is geweldig, dit betekent heel veel voor het vakgebied", vult Hessels aan. "Het komt niet vaak voor dat we een heel nieuw verschijnsel ontdekken. Dat gebeurde ruim tien jaar geleden wel. Als je dan beter begint te begrijpen hoe je daarop kunt focussen door een telescoop te bouwen of anders in te richten, kan je ineens een hoop voortgang boeken."

Volgens Van Langevelde hebben de Canadezen op een congres afgelopen week verteld dat ze sinds hun waarnemingen waarover ze publiceerden nog vele tientallen snelle radioflitsen hebben opgevangen. "Die telescoop, die hier in eerste instantie niet voor is ontworpen, blijkt enorm geschikt om zulke dingen te vinden."