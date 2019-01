Celstraffen voor schieten op woning 'wonderbelegger'

Twee Amsterdammers zijn veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het beschieten van het huis van 'wonderbelegger' Rob van den B. in Eindhoven. In totaal werden 21 schoten gelost op het leegstaande huis. Volgens de rechter hebben de twee daders (beiden 18) zich schuldig gemaakt aan zware intimidatie door met een machinegeweer op de woning te schieten.

Justitie had zes jaar geƫist wegens poging tot moord op buurtbewoners. Omdat er geen kogelgaten in de omliggende huizen zijn gevonden, is dat volgens de rechter niet bewezen.

15.000 euro beloning

De twee werden na de schietpartij aangehouden op de A2 bij Beesd. In hun auto lag een automatisch wapen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de twee mannen in opdracht van een ander op het huis hebben geschoten. Zelf hebben ze geen motief en een van hen kreeg 15.000 euro voor de schietpartij. De opdrachtgever is niet opgespoord, schrijft Omroep Brabant.

Rob van den B. is al meerdere keren veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij beweerde veel geld te kunnen verdienen met beleggingen. Mensen vertrouwden hem en gaven hem vele miljoenen euro's om mee te beleggen. Een groot deel daarvan investeerde hij niet, maar gebruikte hij om zijn luxueuze levensstijl mee te betalen. Na de aanval op zijn woning vertelde hij aan de politie dat hij werd bedreigd.