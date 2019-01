Zes jaar cel voor overval op bejaarde vrouw, ook tipgever bestraft

De rechtbank Oost-Brabant heeft een inwoner van Breda tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld voor een overval op een bejaarde vrouw in Bladel, in september 2017. Een medewerker van een bank moet anderhalf jaar de cel in voor medeplichtigheid.

De 78-jarige vrouw werd 's nachts in de slaapkamer van haar seniorenwoning door twee mannen overvallen. Ze waren op zoek naar geld en sloegen de vrouw meerdere keren in het gezicht. Ze doorzochten de woning, maar vertrokken zonder buit, het slachtoffer met flinke verwondingen achterlatend.

Contanten

De mannen waren op zoek naar de 79.000 euro, of een deel daarvan, die de vrouw in juli van dat jaar bij haar bank had opgenomen. Dat geld was bestemd voor haar zoon.

Uit het politieonderzoek kwam naar voren dat de bankmedewerker kort voor de geldoverdracht het digitale dossier van de transactie had bekeken, zonder dat daar een reden voor was. Volgens de rechtbank heeft deze bankmedewerker de man uit Breda vrijwel direct getipt dat de vrouw mogelijk een groot geldbedrag in huis had.

Voorverkenning

Nog diezelfde nacht ging deze man op voorverkenning naar Bladel, zo bleek uit zijn telefoongegevens. Ook is er dna van hem gevonden op een tiewrap die in de slaapkamer van de vrouw lag.

Wie de tweede overvaller was, is onduidelijk gebleven. Een 33-jarige verdachte die volgens het Openbaar Ministerie mee was op voorverkenning, is vrijgesproken omdat er te weinig bewijs tegen hem was.