Twee jongens op school aangehouden voor zware mishandeling Goes

De politie heeft op een middelbare school in Walcheren twee jongens aangehouden in verband met een zware mishandeling in Goes. Het gaat om een jongen van 14 uit 's-Gravenpolder en een jongen van 16 uit Kruiningen.

Op woensdagochtend 21 november werd een 15-jarige jongen bij het station van Goes in elkaar geslagen. Terwijl hij op de grond lag, werd hij nog meerdere keren getrapt. Het slachtoffer liep hierbij onder meer een gebroken neus op. Later op de dag werd hij bij station Middelburg door een andere jongen met de dood bedreigd om te verhinderen dat hij aangifte van de mishandeling zou doen.

De dag na het incident werd een jeugdagent gebeld door een teamleider van school. De teamleider legde uit wat er gebeurd was en vertelde dat het slachtoffer en de daders op dezelfde school zaten. Hierop werden de daders door de school enige tijd geschorst en startte de politie een onderzoek.

De politie heeft de jongens gisterochtend, in overleg met de schoolleiding, bewust op school gearresteerd en geboeid afgevoerd "om de ernst van de zaak te benadrukken". De verdachten zijn verhoord en hebben laten weten open te staan voor mediation door het Openbaar Ministerie. "Dat kan een waardevolle aanvulling op een rechtszaak zijn", schrijft de politie. "Zeker omdat de betrokkenen nog met elkaar door moeten en elkaar tegen kunnen komen."