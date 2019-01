50 uur werkstraf voor FC Groningen-keeper Sergio Padt

FC Groningen-doelman Sergio Padt krijgt een werkstraf van 50 uur voor het mishandelen, beledigen en bedreigen van een conducteur.

Padt werd in september gearresteerd na een incident in de trein tussen Groningen en Kropswolde. Hij was op weg naar huis na de verloren wedstrijd tegen AZ. Bij controle bleek dat hij niet voor de reis had betaald. Hij ging in discussie met de conducteur, bespuugde hem en deelde een klap uit.

Op het station van Kropswolde werd Padt aangehouden en een een nacht opgesloten in de cel.

De 28-jarige keeper ondervond meteen de gevolgen. Hij moest onder meer de aanvoerdersband van FC Groningen inleveren. Padt heeft voor zijn gedrag excuses aangeboden.