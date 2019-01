Knegt stuurt appje naar shorttrackploeg: 'Hij wenst ons succes voor EK'

De schrik om het brandincident van Sjinkie Knegt zit er nog goed in bij de Nederlandse shorttrackploeg. Toch waren er vanmorgen lachende gezichten in Dordrecht bij de start van de EK, want vanuit het ziekenhuis kwam er een berichtje van Knegt zelf binnen.

"Het mooiste was dat we een appje kregen van Sjinkie, waarin hij ons succes wenste", zegt bondscoach Jeroen Otter. En met een knipoog: "Daar deed hij wel wat langer over dan normaal, want hij kan maar een oog gebruiken omdat zijn gezicht erg is opgezwollen."