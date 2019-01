Kabinet bemoeit zich niet met verkoop koninklijke kunst

Het kabinet is niet van plan de koninklijke familie aan te spreken op de verkoop van kunstwerken in het buitenland. Premier Rutte en minister Van Engelshoven antwoorden op Kamervragen van D66 dat het aan de koninklijke familie zelf is om te bepalen of en hoe een kunstwerk wordt verkocht.

De koninklijke familie wil een aantal kunstwerken op een Amerikaanse veiling verkopen. Onder de aangeboden werken is een tekening van Rubens. D66-Kamerlid Belhaj vindt dat het kabinet een appèl moet doen op de koninklijke familie om te bekijken of Nederlandse musea interesse hebben.

Privé-eigendom

En ook in het algemeen zou voortaan altijd, voordat koninklijke kunst in het buitenland wordt verkocht, gepeild moeten worden of er in Nederland belangstelling voor is, vindt D66. Dan heeft de Nederlandse bevolking er ook nog wat aan.

Maar Rutte en Van Engelshoven benadrukken in hun antwoord dat het gaat om privé-eigendom en dat er daarom geen reden is van de algemene regels af te wijken. Verder ligt het initiatief bij Nederlandse musea, schrijven ze. Musea kunnen eventueel een beroep doen op financiële ondersteuning of op particuliere fondsen om bepaalde kunstwerken te kopen.