Poolse tv: Huawei-directeur gearresteerd, wordt beschuldigd van spionage

De Poolse autoriteiten hebben dinsdag de verkoopdirecteur van Huawei in Polen gearresteerd. Dat meldt de Poolse publieke omroep. Weijing W. wordt beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid.

Het kantoor van Huawei en het huis van W. zijn doorzocht door de Poolse binnenlandse veiligheidsdienst, meldt de omroep. Hierbij zijn documenten en elektrische gegevensdragers meegenomen.

Ontkennen beschuldiging

Naast W. is ook een Poolse verdachte aangehouden op beschuldiging van spionage voor China. Hij werkte tot voor kort voor telecomprovider Orange en tot 2011 voor de binnenlandse veiligheidsdienst, meldt de omroep.

De twee zeggen dat ze onschuldig zijn, maar willen verder niets zeggen. Als ze worden veroordeeld kunnen ze tot 10 jaar cel krijgen. Het is niet duidelijk waarvan ze precies worden beschuldigd.

Huawei zegt de zaak te onderzoeken en onthoudt zich verder van commentaar.

Negatief in het nieuws

Het Chinese smartphonemerk Huawei is de laatste tijd vaak negatief in het nieuws. In december werd een topvrouw van het bedrijf aangehouden in Canada vanwege het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Daarnaast zijn er in de VS en in Europa veel zorgen over mogelijke spionage door Huawei. Harde bewijzen daarvoor tot nu toe niet geleverd.