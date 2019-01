Met noodtoestand probeert Trump alsnog zijn zin te krijgen

Ook gisteren, bij een bezoek aan de grens met Mexico in Texas, dreigde hij daarmee. "Als we er niet uitkomen, ga ik het waarschijnlijk afkondigen. Ik zou zeggen dat het bijna zeker is dat ik het ga doen. Dit is een nationale noodtoestand."

De bevoegdheden van de Amerikaanse president zijn bijzonder ruim en Trump kan inderdaad de noodtoestand afkondigen, legt Van der Horst uit. "Dat hebben zijn voorgangers wel vaker gedaan. Maar bijna altijd ging het daarbij om natuurrampen, zoals orkanen of overstromingen. Dit zou voor het eerst zijn dat een president het doet puur om het Congres te omzeilen en alsnog zijn zin te krijgen."

Geld komt uit rampenfonds

Trump doet voorkomen alsof hij heel serieus is over de noodtoestand, maar volgens Van der Horst kan dat ook pure bluf zijn. "Dat is hem niet vreemd. Aan de andere kant melden media dat het Witte Huis al voorbereidingen heeft getroffen."

Verschillende Amerikaanse media schrijven dat Trump de miljarden uit de noodfondsen voor Puerto Rico, Texas en Californië wil halen. Die gebieden werden de afgelopen jaren getroffen door grote natuurrampen.

Maar de vraag is of hem dat echt gaat lukken. Van der Horst: "De Democraten hebben al gezegd dat ze naar de rechter zullen stappen als Trump dat doet. Het is waarschijnlijk dat de grensmuur daarmee vastloopt in eindeloos juridisch getouwtrek."

Opmerkelijk genoeg zou daarmee wel een einde kunnen komen aan de shutdown. Met zicht op een toekomstige grensmuur kan Trump zonder gezichtsverlies een 'muurloze' begroting ondertekenen. Daarmee zou er weer geld komen voor de platgelegde overheidsdiensten en hun medewerkers.