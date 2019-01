Berging zeecontainers Waddengebied vertraagd

De berging van de zeecontainers die vorige week bij de Waddeneilanden overboord sloegen van de MSC Zoe, loopt vertraging op.

Het was de bedoeling dat de berging rond 09.00 uur zou beginnen, maar de bergingsschepen zijn nog niet klaar voor hun taak.

Eén schip ligt in de haven van IJmuiden en moet nog uitgerust worden met sonar-apparatuur om de containers te lokaliseren. Een ander schip komt uit Noorwegen en is nog onderweg, "maar daar hadden we al rekening mee gehouden", zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. Een derde, kleiner, schip is al wel op weg en moet gaan vaststellen waar de containers precies liggen.

De Feijter kan nog niet zeggen wanneer de berging wel begint. "Dat kan eind van de middag zijn, maar ook morgen".

Containers in de vaargeul

Het containerschip MSC Zoe verloor in de nacht van 1 op 2 januari 291 zeecontainers. Daarvan zijn er tot nu toe 20 opgeruimd. 271 containers liggen op de bodem van de Noordzee, het merendeel in een drukke vaargeul ter hoogte van Terschelling.

"Als eerste gaan we naar de Eemsgeul, want daar ligt een container flink in de weg", zegt De Feijter tegen RTV Noord. Als die container weg is, wordt de Eemshaven weer beter bereikbaar.

Maanden werk

De Feijter verwacht dat de berging maanden gaat duren. "We hebben de containers goed in beeld, maar er zijn ook nog twee containers met gevaarlijke stoffen zoek. In de ene zit peroxide en in de andere lithium. We weten niet welke containers dat zijn en dus zullen de bergers bij alle containers voorzichtig te werk gaan".

De miljoenenklus wordt volledig betaald door rederij MSC.