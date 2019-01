'Meldingen seksueel overschrijdend gedrag in sport verdubbeld'

Het aantal meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in de sport is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dat heeft Slachtofferhulp Nederland becijferd, op verzoek van NRC.

In 2017 kwamen er dertig meldingen binnen, het afgelopen jaar waren dat er zeventig. Bijna twee derde van de meldingen komt van slachtoffers, de rest van sportbonden en mensen uit de omgeving van de slachtoffers. In 90 procent van de gevallen is het slachtoffer minderjarig, 55 procent is vrouw.

Victor Jammers, voorzitter van de raad van bestuur van Slachtofferhulp Nederland, zegt tegen de krant dat het gaat om uiteenlopende vormen van seksueel overschrijdend gedrag van coaches, stafleden en medesporters. "Van een hand op de bil tot aanranding en verkrachting."

Commissie-De Vries

Jammers is niet verbaasd door de forse stijging. "Sinds de commissie-De Vries haar bevindingen over seksueel misbruik in de sport eind 2017 publiceerde, is er steeds meer aandacht gekomen voor het fenomeen. Een van de effecten is dat mensen die zoiets hebben meegemaakt, eerder geneigd zijn zich bij ons te melden."

De commissie, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries, stelde in 2017 onderzoek in naar misbruik in de sport. De resultaten van het onderzoek waren voor sportkoepel NOC*NSF aanleiding om maatregelen te nemen: een daarvan is het opzetten van een chatfunctie waar slachtoffers en hun omgeving hun verhaal kunnen doen.

Vorige week kwam aan het licht dat de 58-jarige atletiektrainer Jerry M. de afgelopen 35 jaar zeker negen meisjes tussen de 11 en 18 jaar heeft misbruikt. Slachtofferhulp Nederland zegt naar aanleiding van die zaak nog meer meldingen te verwachten.