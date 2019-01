Genoeg benzine in Mexico, het komt alleen niet bij de mensen

Grote benzinetekorten in Mexico leiden tot lange rijen en chaos bij pompstations. Honderden automobilisten staan te wachten bij de plekken waar nog wel benzine is en vechten om de laatste liters. Mensen hamsteren brandstof in jerrycans en in veel steden is het openbaar vervoer stilgelegd.

De brandstoftekorten zijn opmerkelijk, want Mexico is wereldwijd een van de grotere aardolieproducenten. De problemen zijn het gevolg van nieuw overheidsbeleid om brandstofdiefstal te bestrijden.

President López Obrador heeft pijpleidingen en raffinaderijen gesloten en de brandstofdistributie drastisch aangepast. In plaats van via pijpleidingen, wordt de olie nu vervoerd in zwaarbewaakte tankwagens. Dat gaat een stuk langzamer en met veel kleinere hoeveelheden dan normaal.

Agenten nemen de fiets

In de provincie Guanajuato met bijna vijf miljoen inwoners, is ruim 80 procent van de pompstations gesloten. De gevolgen zijn ook merkbaar in fabrieken, die hun productiewerkzaamheden moeten verminderen en bij overheidsdiensten. Zo laat de politie in Neza, een stad met een miljoen inwoners, noodgedwongen de politieauto's staan en worden 250 agenten met de fiets eropuit gestuurd.

