Vliegvelden worstelen met drone-gevaar

Als een verkeersvliegtuig tegen een drone botst kan dat fataal aflopen. Maar de onbemande vliegtuigjes zijn zo vaak klein dat de normale radar ze niet oppikt.

Ook de luchtverkeersleiding ziet ze niet. "Wij zijn afhankelijk van meldingen van piloten," zegt woordvoerder Loek Houtepen van de Luchtverkeersleiding Nederland. "Als een piloot een drone ziet dan kunnen we dat deel van het luchtruim omzeilen of eventueel een startbaan afsluiten. En we bellen de politie."

De politie en de Koninklijke Marechaussee proberen vervolgens om de drone-eigenaar op te sporen en de drone uit de lucht te krijgen. De eigenaar zal dan worden aangehouden, zegt Steven Comba van de Marechaussee.

Op welke manier de politie de drone opspoort wil hij niet kwijt: "Om veiligheidsredenen kan ik daar geen details over geven. Maar er zijn verschillende systemen om drones op te sporen en te bestrijden. Defensie beschikt over zulke systemen en die kunnen wij dan inzetten."

Kamervragen

Elk jaar worden in Nederland zo'n vijftig drones rond vliegvelden gemeld. Maar het zijn er in werkelijkheid veel meer, zegt de branchevereniging van drone-bedrijven DCRO. Die telde rondom Rotterdam The Hague Airport 1005 illegale drone-vluchten in één maand tijd. Ze gebruikten daarvoor een nieuw type radar. De DCRO wil daarom dat er "serieuze handhaving" komt van de regels voor drones.

Naar aanleiding van de chaos bij vliegveld Gatwick stelde VVD-kamerlid Remco Dijkstra vragen aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wil weten of zoiets ook in Nederland kan gebeuren en wat daar dan tegen gedaan kan worden.

Dijkstra wil strengere regels en meer bewustwording bij eigenaars van drones, want veel amateurs kennen de regels niet goed. En de pakkans moet omhoog. Dijkstra: "Zijn we in Nederland voldoende toegerust? In mijn optiek nog niet."