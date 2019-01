'Nederlanders zijn eigenlijk hele saaie vakantiegangers'

Voor de toekomst verwacht lector toerisme Paul Peeters geen radicale veranderingen. Nog steeds Frankrijk en Duitsland dus als favoriete vakantiebestemmingen in het buitenland. Wel kijkt hij met argusogen naar de stedentrips: "New York staat dit jaar bij een aantal boekers opeens bovenaan het lijstje van meest geboekte stedentrips, dat is echt zorgelijk".

Peeters bedoelt dan vooral de vliegreis ernaartoe. "Zo'n tripje voor een paar dagen naar New York is echt rampzalig voor het milieu. Je kan thuis heel erg milieubewust doen, maar met zo'n vliegreis heeft dat dan nul effect." Ook de komst van meer lagekosten-airlines naar verre bestemmingen als New York helpt volgens de lector toerisme niet mee.

Of Peeters een alternatief heeft? "Jawel hoor, een stedentrip met de trein naar Brugge. De uitstoot van CO2 is dan veel minder dan een vliegreis naar New York en in Brugge is bijna net zoveel te zien."