Antonius neemt ziekenhuiszorg Noordoostpolder over

De Antonius Zorggroep in Sneek neemt de ziekenhuiszorg in de gemeente Noordoostpolder definitief over. De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen, de gemeente en de zorggroep zijn het daarover eens geworden.

De Antonius Zorggroep bestuurt het Antonius Ziekenhuis met locaties in Sneek, Urk en Emmeloord. Er wordt nu een extra ruimte gehuurd in het Dokter Jansencentrum in Emmeloord. Hier kunnen patiënten terecht voor dagbehandelingen, röntgenfoto's, bloedprikken en kleine chirurgische ingrepen. Er is geen spoedeisende hulp en ook geen verloskunde.

Minister Bruins van Volksgezondheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij blij is met deze regeling "waardoor de zorg in de Noordoostpolder en in Urk dicht bij huis is georganiseerd".

De in financiële nood verkerende IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord, Lelystad, Urk en Dronten zijn in oktober failliet verklaard.

Minister Bruins laat in zijn brief weten dat Bas Leerink een toekomstvisie op de zorg in Flevoland gaat opstellen. Leerink was eerder bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente en bestuurslid bij zorgverzekeraar Menzis.