Duizenden spijbelaars leggen Brussels verkeer plat voor klimaat

Het moet het begin zijn van een donderdagse traditie. Zo'n drieduizend scholieren spijbelden vandaag om in Brussel te demonstreren voor een beter klimaat.

Ze vinden dat België en andere landen te weinig doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zolang de scholieren geen toezeggingen krijgen van politici, zeggen ze, zullen ze de acties de komende weken herhalen.

Initiatiefnemers zijn Anuna de Wever (17) en Kyra Gantois (19). Ze namen een voorbeeld aan de Zweedse activiste Greta Thunberg, die elke vrijdag spijbelt voor een beter klimaat.

Geen toekomst

"Politici willen dat wij mee gaan draaien in het systeem," zegt Anuna. "Dat willen we best, maar dan moet dat systeem wel kloppen. Dat doet het op dit moment gewoon niet. Als we zo doorgaan met het milieu vervuilen, dan heb ik helemaal geen toekomst. Waarom zou ik dan naar school moeten?"

De actie ging de afgelopen dagen rond op sociale media en dat bereikte veel scholieren. Zo'n 3000 stonden er vanochtend volgens de Brusselse politie voor het Centraal Station. Dat waren er veel meer dan de initiatiefnemers verwacht hadden.

De meeste betogers waren tussen de 16 en 18 jaar oud, maar ook de 11-jarige Fenna stond ertussen, samen met haar vader. "Ik vind dat we nu het klimaat moeten verbeteren. We laten onze kans nu voorbijgaan, terwijl het straks veel moeilijker wordt om nog iets te doen. Dan moeten we alles snel snel doen, terwijl we het nu nog rustig om ons gemak kunnen doen."

Lopen

Over die boodschap waren de jongeren het vanochtend wel eens, maar een programma was er niet. Na een uur op het plein bij het station begon de stoet tot schrik van de organisatoren ineens te lopen.

"We zullen maar meegaan zeker?" zegt Anuna tegen haar mede-initiatiefnemer. De richting is duidelijk: ze willen naar de Wetstraat, het Belgische Binnenhof, om te praten met politici. Anuna: "Het is niet afgesproken met de politie, maar ik steun het. Ik kan het niet allemaal onder controle houden. Wij hebben het opgestart en nu is het aan de jeugd, hè?"

Maar bij het parlement komt de stoet nooit. Politieagenten, wellicht met de protesten van gele hesjes nog vers in het geheugen, sluiten de wegen snel af en staan klaar met waterkanonnen en gummiknuppels om de doorgang te verhinderen. De jongeren keren om en slaan andere wegen in, wat hier en daar leidt tot flinke files.

Volgende week weer?

Voor veel scholieren zal dat lastig worden. De vader van Fenna heeft dit keer toestemming gegeven. "Maar ik weet niet of het lukt om die volgende week weer te geven." Dat is bij meer jongeren te horen. Nu mochten ze van hun ouders demonstreren en was er ook op veel scholen wel begrip, maar dat zal niet iedere donderdag zo zijn.

Initiatiefnemers Anuna en Kyra zullen er volgende week wel weer staan. "Ik denk wel dat er dan wat minder mensen zullen zijn, maar we gaan door tot er naar ons geluisterd wordt. En we hopen dat het wordt overgenomen in andere landen. Het ging al van Zweden naar België, dus waarom zou het zich niet verder verspreiden?"