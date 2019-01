Uitvaart met witte rozen voor Poolse meisjes die omkwamen in escaperoom

In het noorden van Polen is een uitvaartmis gehouden voor de vijf tienermeisjes die vorige week omkwamen in een escaperoom. De 15-jarige meisjes waren voor een verjaardagsfeest in de escaperoom in Koszalin toen er brand uitbrak naast hun afgesloten kamer. Ze stierven door koolmonoxidevergiftiging.

In de kerk stonden voor het altaar twee witte kisten en drie hartvormige urnen met foto's van de meisjes erbij. De kerk was vol en buiten volgden honderden mensen de dienst op een groot scherm.

Witte rozen

"In hun vriendschap waren ze en blijven ze samen. Ze waren samen toen hun leven eindigde, ze zijn samen hier en ze zullen samen rusten op het kerkhof, voor altijd", zei de priester die de meisjes ook godsdienstonderwijs gaf en hen goed kende.

De meisjes, die alleen bekend zijn met hun voornamen, Julia, Amelia, Gosia, Karolina en Wiktoria, werden vervolgens samen begraven. Daarbij werd een lied gespeeld dat een van de meisjes had geschreven en opgenomen. Honderden mensen legden witte rozen op de graven.

De manager van de escaperoom is gearresteerd en aangeklaagd voor dood door schuld. Hij kan een gevangenisstraf van acht jaar krijgen. Sinds de dood van de meisjes worden alle 1100 escaperooms in Polen gecontroleerd op veiligheidsmaatregelen en zijn er al 53 gesloten.