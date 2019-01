Woonwagenbewoners Waddinxveen hoeven niet naar andere woning

Volgens de rechter moet de gemeente de woonwagencultuur beschermen en het woonwagenleven faciliteren door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende standplaatsen. Dat bepaalde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in juli vorig jaar. Gemeenten moeten volgens haar meer rekening houden met de wensen van woonwagenbewoners. Het zogeheten 'uitsterfbeleid' is niet meer toegestaan.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde begin vorig jaar dat de Waddinxveense woonwagenbewoners in hun wagen moeten kunnen blijven. Volgens het College is het discriminerend dat zij daar niet zelf een keuze over mogen maken.

Verhuizen

Woningcorporatie Woonpartners had opdracht van de gemeente Waddinxveen om nieuwe woonwagenwoningen te bouwen. De gemeente wil het terrein van het woonwagenkamp gebruiken voor nieuwe sociale huurwoningen. Een deel van de woonwagenbewoners is al verhuisd naar de nieuwe woningen, maar vijf bewoners weigeren, omdat de woonwagenwoning niet verplaatsbaar is.

Zij zijn blij met de uitspraak van de rechtbank. "De corporatie wilde ons weg hebben om in een woonwagenhuisje van steen te gaan wonen, maar wij wonen ons hele leven al in een wagen. Dus we willen helemaal niet weg. Het is onze cultuur." Corporatie Woonpartners gaat de uitspraak bestuderen, zegt een woordvoerder. "En dan gaan we nadenken over hoe we verder gaan met de bewoners die nog op het woonwagenkamp wonen."

Worsteling

Veel gemeenten worstelen met woonwagenkampen binnen hun grenzen. Ze houden de kampen het liefst zo klein mogelijk of proberen ze die helemaal te laten verdwijnen. Dat is nu dus niet meer toegestaan.