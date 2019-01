Eén misstap kon fataal zijn, maar Honnold beklom El Capitan zonder touw

Een 900 meter hoge granieten bergwand beklimmen zonder touw of ander veiligheidsmiddel: een bijna onmogelijke opgave die niet voor velen is weggelegd. Documentairemakers legden vast hoe Alex Honnold zijn droom waarmaakte door binnen drie uur de top van de wand in het Amerikaanse Yosemite National Park te bereiken.

Vanaf vandaag is de documentaire Free Solo in de bioscopen te zien.

Professioneel klimmer Jorg Verhoeven kon de film al eerder bekijken en had het angstzweet in zijn handen, vertelt Verhoeven. "Vooral omdat ik heel goed weet hoe gevaarlijk het is, omdat ik zelf in die positie heb gehangen", zegt hij.