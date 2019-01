Politie verijdelt aanslag op agent door onderwereld Brabant

Een agent van de politie Zeeland-West-Brabant is ontsnapt aan een moordaanslag, heeft de politie bevestigd. Een groep criminelen had het op de agent gemunt en de bedreiging was serieus, zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant.

Het doelwit is een rechercheur die zich bezighoudt met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit zoals de productie van drugs en de handel in wapens.

'Plannen bekend'

De dreiging was al een paar weken bekend bij de politie. Gisteren hebben agenten de verdachten benaderd om te zeggen dat hun plannen bekend waren en dat ze niets moesten ondernemen omdat ze in de gaten worden gehouden.

Over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen, wil de politie geen mededelingen doen. De 3500 personeelsleden van de eenheid Zeeland-West-Brabant zijn ook ingelicht.

De Brabantse politie en justitie hebben vaker te maken met doodsbedreigingen. De bekendste zaak was de bedreiging van officier van justitie Greetje Bos in 2017.