Arrestaties in Spanje vanwege matchfixing in tennis, ook profspelers betrokken

De Spaanse politie heeft 83 mensen aangehouden op verdenking van het manipuleren van tenniswedstrijden. Onder de verdachten zijn 28 proftennissers. Zeker een van hen kwam vorig jaar uit op grandslamtoernooi US Open. Dat meldt Europol.

De namen van de opgepakte tennissers zijn niet vrijgegeven. De andere verdachten zijn lid van een Armeense bende. De meeste verdachten mogen de zaak op vrije voeten afwachten. Vijftien mensen zitten nog vast.

'Onregelmatigheden' op toernooien

De arrestaties volgden op een onderzoek naar matchfixing dat was opgezet door Spanje en werd ondersteund door Europol.

Aanleiding voor het onderzoek was een tip van de Tennis Integrity Unit. De organisatie die tenniswedstrijden controleert op matchfixing had "onregelmatigheden" gesignaleerd op Future- en Challengertoernooien in 2017.

Beelden van een huiszoeking via de Guardia Civil: