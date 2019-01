Politie vindt 600.000 euro onder Rotterdams keukenblok

In een woning in Rotterdam-Zuid heeft de politie deze week een flink geldbedrag gevonden. Politiemensen die bezig waren met een onderzoek naar 'spookbewoning' vonden in een huis aan het Zuiderterras onder een keukenblok dikke bundels met papiergeld: in totaal meer dan 600.000 euro.

De politie ging er kijken, omdat op het adres niemand stond ingeschreven, terwijl er vermoedens waren dat er wel degelijk mensen woonden. Agenten troffen binnen een man en een vrouw.

In het huis vonden ze eerst stapels geld in een televisiekastje en in de keuken spullen voor het verpakken van verdovende middelen. Vervolgens vonden ze achter een plint onder de keukenkastjes nog meer bundels bankbiljetten. De man en de vrouw in de woning zijn aangehouden op verdenking van witwassen

Ook wapens en harddrugs

In het huis leidde een spoor naar een tweede woning, aan de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid, zegt de politie. Daar was niemand, maar werden wel twee vuurwapens en 22 kilo harddrugs gevonden.

De politie, de gemeente en verenigingen van eigenaren in Rotterdam werken samen om meer te doen tegen spookbewoning. Bewoners staan vaak niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, omdat ze zich bezighouden met criminele activiteiten en buiten beeld van de overheid willen blijven.