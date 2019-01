Cryptoblockchain gehackt, schade meer dan 1 miljoen dollar

Cryptohandelsplatform Coinbase heeft sinds 5 januari meerdere hacks gesignaleerd op de blockchain van cryptomunt ethereum classic (ETC). De organisatie spreekt van een 'reorganisatie in de blockchain' die er onder andere toe leidde dat bepaalde munten twee keer uitgegeven konden worden. Coinbase schat het dubbel uitgegeven bedrag op meer dan 1 miljoen dollar.

Het gaat om transacties in ethereum classic munten. Die transacties heeft het platform sinds 5 januari stilgelegd. Het aankopen of verkopen in andere munteenheden kon wel gewoon doorgaan.

Coinbase is een van de grootste handelsplatforms voor cryptovaluta. Volgens de huidige status op de website is ETC nu 'under maintenance'.