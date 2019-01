Drone-aanval bedreigt wapenstilstand Jemen

In Jemen hebben Houthi-strijders een militaire parade aangevallen met een drone vol explosieven. Daarbij zouden zeker zes doden zijn gevallen. Op een video van de aanval is te zien hoe de drone in de lucht ontploft, vlak boven een tribune met hoge militairen.

Een lokale journalist zag de drone op ongeveer 25 meter hoogte hangen. Er was net een toespraak begonnen toen het toestel in de lucht ontplofte. "Het was een zeer krachtige explosie en we voelden de drukgolf. De drone zat vol met explosieven", vertelt journalist Nabil al-Qaiti.

De parade was op een militaire basis in de buurt van Aden. Deze havenstad is in handen van de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. De Houthi's hebben de aanval onmiddellijk opgeëist. De directe aanleiding voor de aanslag is nog niet duidelijk.

Een Arabische zender heeft de eerste beelden van de drone-aanval: