Diederik van Vleuten spreekt voor Dodenherdenking

Theatermaker en schrijver Diederik van Vleuten houdt dit jaar de 4 mei-voordracht in de Nieuw Kerk in Amsterdam. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. Op de Dam zal burgemeester Halsema spreken.

Van Vleuten maakte in het verleden onder meer een theatervoorstelling over de Eerste Wereldoorlog, waar hij een fascinatie voor heeft, en over zijn familiegeschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië. Daarover bracht hij vorig jaar een boek uit, waarin hij met familiefoto's en -documenten over zijn oudoom Jan vertelt.

Het thema van 4 en 5 mei is 'In vrijheid kiezen' Het Nationaal Comité wil daarmee aansluiten bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib zal hier een stuk over schrijven. Aan de hand daarvan wil het Nationaal Comité stilstaan "bij de verantwoordelijkheid die we met z'n allen dragen om onze open, vrije, democratische rechtsstaat te waarborgen".

Na de herdenking op de Dam is staan acteur Pierre Bokma en Igone de Jongh, de prima ballerina van het Nationale Ballet, samen op het podium in Carré. Ze voeren een stuk op over Edith Eger, de 'ballerina van Auschwitz', die moest dansen voor nazi-arts Josef Mengele.

De Nationale Viering van de Bevrijding begint dit jaar in Flevoland met de 5 mei-lezing van journalist en wetenschapper Rosanne Hertzberger in theater KAF in Almere.